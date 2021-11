Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 17:00

Rio - Após estar vencendo por dois gols de diferença, o Flamengo permitiu o empate do Athletico-PR, em Curitiba. O tropeço em jogo remarcado do Brasileiro fez o Rubro-Negro perder chances matemáticas de título na competição. As informações são do portal "Infobola".

Antes da rodada, o Flamengo tinha 8% de possibilidades de levantar a taça. Agora, aparece com 6%. Quem ficou feliz foi o Atlético-MG que agora tem 91% de chances de título. O Palmeiras fecha a lista dos postulantes com 3%.

O Galo lidera com sete pontos de vantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos que o Verdão. Já o Flamengo, que está em terceiro lugar, está a nove pontos do clube mineiro, mas tem um jogo a menos que o Atlético-MG e dois que o Alviverde.