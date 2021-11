Jorge Jesus - Divulgação

Jorge Jesus Divulgação

Publicado 03/11/2021 16:11

Rio - Após o empate do Flamengo contra o Athletico-PR, Mauro Cezar Pereira voltou a criticar o trabalho de Renato Gaúcho. Em seu perfil oficial no Twitter, o jornalista apontou que a contratação do técnico pela diretoria rubro-negro evidenciou um desprezo dos dirigentes pelo trabalho de Jorge Jesus.

"Contratar Renato foi o maior gesto de desprezo da diretoria do Flamengo ao legado de Jorge Jesus, que ouviu provocações, besteiras repetidas há décadas, colocou o adversário em seu devido lugar e mostrou quem é quem", afirmou.

Além disso, o jornalista voltou a citar a frase de Renato Gaúcho nos tempos de Grêmio, quando ao comentar o trabalho de português, Mauro Cezar minimizou e citou o investimento financeiro do Flamengo.

"Essa lição foi desprezada pouco mais de um ano e meio depois. Hoje o Flamengo depende do que restou do trabalho do português para que o final da temporada não seja um absoluto desastre de “R$ 200 milhões”", disse.