Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2021 14:27

Rio - Apesar de ter seu nome ventilado no Palmeiras, o atacante Pedro dificilmente deixará o Flamengo. De acordo com o ex-dirigente do Verdão, Alexandre Mattos, o Rubro-Negro não pretende negociar o atacante.

"Eu falo sem medo de errar: o Flamengo não vende para o Palmeiras em hipótese alguma. Falo isso sem medo de errar, não vende. É um concorrente [direto]", disse Mattos em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

Apesar do bom desempenho com a camisa do Flamengo, Pedro é uma espécie de "reserva de luxo" de Gabigol. Em 2021, o atacante já marcou 18 gols.