Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/11/2021 12:46

Rio - O Flamengo continua realizando contratações para as categorias de base. O novo reforço é o atacante Justin Tyler Remedi. Nascido nos Estados Unidos, o atleta, de 15 anos, acertou com o clube carioca, após um período de testes no Rubro-Negro.

De acordo com o perfil "Flazoeiro", Tyler assinará um contrato de formação com o Flamengo. Filho de pai brasileiro e mãe americana, o jogador já atuou em amistosos da categoria. Em seu perfil no Instagram, o atacante já aparece vestindo o Manto.

O jogador, de 15 anos, atua como meia-atacante e chegou ao Brasil há alguns meses. Tyler começou sua carreira nas ligas amadoras e colegiais do país, e por lá sempre se destacou, atuando nos seguintes clubes: Den of Lions e East Side Red Riders.