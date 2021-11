Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2021 10:16

Rio - O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, vem recebendo muita pressão nos últimos dias no Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, já existe uma certa insatisfação com os métodos de trabalho do comandante inclusive no elenco rubro-negro.

"Tem jogador do Flamengo que já fala para pessoas próximas que sente a falta de um técnico que os oriente de fato. Esse time do Flamengo gosta de ser bem treinado", afirmou em live em seu canal no YouTube.