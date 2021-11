Léo Moura defendeu o Flamengo por dez anos, de 2005 a 2015 - Divulgação

Publicado 03/11/2021 10:01 | Atualizado 03/11/2021 10:03

Rio - O ex-lateral-direito Léo Moura marcou época pelo Flamengo. Ao todo, ele passou mais de 10 anos defendo o clube carioca. Em 2015, o ex-jogador acabou se despedindo do Rubro-Negro. Ao recordar o fim da passagem pela equipe, Léo afirmou que Vanderlei Luxemburgo teve influência no fim da sua "era" vestindo a camisa do Flamengo.

"Aquilo ali, eu não esperava que fosse daquela forma. Foi o melhor momento da minha carreira. Jamais vou esquecer aquele momento. Eu não queria sair do Flamengo. tinha mais de 10 anos de clube. Faltou um pouco de respeito. Naquele momento, já sabia que o Luxemburgo não queria contar comigo. É... pelo que dava para entender.. Ele tinha articulado para trazer o Pará. Eu confio em mim, tinha o contrato... eu vou jogar, mas chegou um momento que minha vida toda eu ia pro treino com o maior prazer, saía de casa feliz. Chegou um certo momento que eu tava indo 'de novo, tem que ir lá'. Ele conseguiu me tirar esse... exatamente [foi me minando]. Foi desgastando, eu não preciso disso, tenho mais de 500 jogos, sou o sétimo que mais vestiu a camisa do Flamengo, não posso passar por isso. As coisas foram acontecendo. Eu nem quis sair de dinheiro, nada... Eu fui para receber US$ 5 mil. Eu precisava sair do Flamengo. Eu não queria jogar em outro time [do Brasil]", afirmou em entrevista ao canal "Cara a Topa", do jornalista Rica Perrone.

Além de abordar o Flamengo, Léo Moura também falou sobre o Grêmio, clube que defendeu posteriormente e foi campeão da Libertadores em 2017. O ex-jogador abordou o momento ruim do Tricolor Gaúcho que luta contra o rebaixamento. De acordo com o ex-lateral, um dos erros do clube já estavam em evidência em seu período no Grêmio. Na opinião dele, Renato Gaúcho ficou sobrecarregado com as funções no clube de Porto Alegre. O atual técnico do Flamengo deixou o Tricolor no começo de 2021.

"Tudo era o Renato ali, ninguém dava um passo pra frente sem ele. Ele (Renato) queria que alguém tomasse partido. Quando eu sai, as coisas estavam começando a dar errado. Mas isso não é normal, o time é bom", opinou o ex-jogador.