RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/11/2021 12:17

Rio - O momento de Renato Gaúcho no comando do Flamengo não é dos melhores. Porém, de acordo com Léo Moura, ex-jogador do clube carioca, alguns atletas rubro-negros são fãs do técnico. Em entrevista ao canal "Cara a Tapa", de Rica Perrone, o ex-lateral comentou uma conversa que teve com Diego Alves e Filipe Luís há algumas semanas no Ninho do Urubu.

"Eu fui há umas três semanas no Ninho (do Urubu). Estou esperando para começar o treino, fiquei conversando com o Diego (Alves), goleiro, e com o Filipe Luís. Eles falaram: 'Léo, a alegria que esse cara trouxe para o time, a confiança dos jogadores que estavam sendo massacrados... Léo, esse cara é o cara. Tem a diferença para o Jorge Jesus, mas o que ele está fazendo é um p*** do cara. Todos apaixonados por ele. (Adoram) Muito. Os caras respeitam. Ele falava, vou mostrar meu DVD, na brincadeira", afirmou.

Léo Moura trabalhou com Renato Gaúcho no Fluminense em 2004 e também no Grêmio, quando fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2017. O ex-lateral-direito rasgou elogios ao atual técnico do Flamengo.

"Arthur, Darlan, Ferreirinha, Pepê, Everton Cebolinha... Foi um dos caras que trabalhei, além de ser um p*** gestor de grupo que nunca vi, ele deixava o grupo todo feliz, isso é impossível. Os caras de fora queria que os que estavam jogando arrebentasse. No treino, tem que treinar, eu conheço todos vocês. No estádio que você tem que me mostrar. Ele entende, jogou. Lógico, o auxiliar é muito, o Alexandre Mendes. Por mais que as pessoas acham que ele não ouve. Você fala para ele, ele não fala na hora, mas ele processa para fazer. Eu era um elo dele com os jogadores. Jogou, foi campeão, falar que não sabe nada, entregador de colete. Olha o currículo, fazendo o time jogar", disse.