Neto critica atitude Gabigol, do Flamengo, na Arena da Baixada: 'Está soberbo' Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 03/11/2021 14:35

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou a atitude de Gabigol, após o empate do Flamengo por 2 a 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro, na última terça-feira (2). O ex-jogador disse que o atacante rubro-negro foi desrespeitoso e ofendeu o técnico Alberto Valentim.

"Eu sei o que aconteceu. O Gabigol sai abraçado com o Marcinho e o Valentim vai tirar o Marcinho de perto. Aí o Gabigol xinga e tira sarro do Valentim. Aí o Petraglia (Mario Celso, presidente do Athletico) foi pra dentro. Parabéns a ele. O Valentim foi humilhado pelo Gabigol. Essa soberba do Gabigol tá demais. Defendi ele aqui outro dia, quando xingaram a mãe dele, mas tá demais", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola.

Com nove pontos de distância do Atlético-MG, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, na próxima sexta-feira (5), às 21h30, no Maracanã. Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro soma 50 pontos.