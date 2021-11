07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DiaDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 03/11/2021 16:33

Rio - Os torcedores de Flamengo e Palmeiras que forem a Montevidéu para a final da Libertadores, no próximo dia 27, em caravanas de torcidas organizadas só entrarão no Uruguai se comprovarem que compraram o ingresso da decisão. As informações são do "UOL".

De acordo com o site, a medida é mais uma tentativa do governo uruguaio de evitar briga entre torcedores. A medida também valerá para a final da Copa Sul-Americana, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino.

A fiscalização valerá apenas para quem viajar nas caravanas de organizadas, que serão monitoradas pelas autoridades. Quem for ao país de avião, carro ou ônibus que não seja de organizada, não precisará fazer a comprovação.