Rio - Após o empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão, o torcedor do Flamengo irá "secar" o líder Atlético-MG na partida desta quarta-feira, contra o América-MG. Em entrevista à “Super 91,7FM”, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Jr, negou a existência de qualquer tipo de incentivo financeiro por parte do Rubro-Negro, a famosa mala branca.

“O Landim (presidente do Flamengo) é um amigo meu, maior respeito. Ninguém do Flamengo ligou, não existe essa conversa. O América vai entrar em campo para garantir três pontos, para se manter na Série A, e buscar a vitória. Vamos tentar ganhar o jogo no próximo domingo, se vai beneficiar esse ou aquele… o América não precisa disso”, disse o mandatário.

Recentemente, a Rádio Itatiaia divulgou a informação de que o Flamengo estaria oferecendo mala branca aos adversário do Atlético-MG.