Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

GabigolFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 03/11/2021 17:22

Rio - O comentarista da ESPN, Breiller Pires, comentou sobre o desempenho do Flamengo no empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na última terça, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, ressalta que há uma "antipatia injusta" de adversários com o atacante Gabigol.

“Se ficar bravo porque o Gabigol provocou, faça-me o favor. Na Copa do Brasil de 2019 o Gabigol fez a comemoração dele e quando o Athletico eliminiou o Flamengo, imitou a comemoração dele. O Gabigol tava mordido, não fazia gol há nove jogos, foi eliminado da Copa do Brasil por esse mesmo adversário, faz dois gols na Arena e é normal tirar um sarro com o torcedor, isso é do futebol. Pra mim, existe uma antipatia injusta com o Gabigol de alguns adversários, que às vezes soa até à perseguição", disse o comentarista Breiller Pires, no programa F360BR.

"O Gabigol tem de fato um estilo provocativo, mas é um estilo provocativo que é do jogo, são provocações normais que muitas vezes é do futebol. Ele é esse personagem de muitas vezes colocar uma pimenta e raras as vezes eu vi o Gabigol passar dos limites com o adversário, com os jogadores em campo, de fazer algo, uma provocação fora, uma cusparada, uma atitude totalmente antidesportiva. Ele não é disso", concluiu.