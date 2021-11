Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/11/2021 09:00 | Atualizado 04/11/2021 09:19

Rio - O lateral-esquerdo Ramon, de 20 anos, pode estar se despedindo do Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o jogador está na mira da Roma e pode ser um dos reforços da equipe italiana ainda nesta temporada.

O clube italiano deseja a contratação de um jogador para a posição e enviou representantes para o Brasil para avaliar alguns jogadores. Ramon é um deles. O jovem vem sendo titular nas últimas partidas pelo Flamengo, com a lesão de Filipe Luís.

Ramon vem despertando o interesse de alguns clubes do futebol brasileiro. O Bragantino, que costuma fazer grandes investimentos com jovens, é um deles. No entanto, o interesse do Flamengo é dar uma sequência de jogos para o lateral e avaliar a possibilidade de negociar o atleta com o futebol europeu.

Considerado uma das principais joias da base do Flamengo, Ramon tem contrato até dezembro de 2025. A multa rescisória, por sua vez, é de 50 milhões de euros (R$ 325,7 milhões, pela cotação atual).