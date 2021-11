Rodolfo Landim - Reprodução

Rodolfo LandimReprodução

Publicado 04/11/2021 10:00

Rio - Vivendo um momento de pressão pelos últimos resultados, o Flamengo teve mais uma notícia negativa nesta sexta-feira. O presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, foi denunciado pelo Ministério Público Federal de Brasília por supostos crimes ligados a administração de um fundo de pensão. As informações são do portal "G1".

Além do mandatário, a 10ª Vara Federal Criminal denunciou outros acusados como: Demian Fiocca, Nelson José Giutti Guimarães e Geoffrey David. O presidente do Flamengo e os demais podem pegar até 12 anos de prisão.

A denúncia do MPF diz que os acusados praticaram atos de gestão fraudulenta de instituição financeira equiparada ao aplicar os recursos do FIP Brasil Petróleo 1 na empresa americana DEEPFLEX INC. A ação afirma que o esquema funcionou entre os anos de 2011 e 2016, antes de Rodolfo Landim assumir a presidência do Flamengo.

De acordo com o MPF, o ato realizado viola o Regulamento do Fundo e as normas da Comissão de Valores Mobiliários e os deveres diligência devidos pelos gestores de capital de terceiros. A denúncia diz que as fraudes teriam sido cometidas pelos citados durante a gestão a frente FIP Brasil Petróleo 1, quando realizaram de forma indireta aplicações em investimentos no exterior com a compra de ações da companhia americana através de uma entidade no Brasil.