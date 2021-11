David Luiz, disputou apenas dois jogos pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2021 22:12

Rio - Ainda com chances matemáticas de ser campeão brasileiro, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Atlético-GO, nesta sexta-feira (5), no Maracanã, com boas novidades. O clube confirmou as voltas de Rodrigo Caio e David Luiz, que, recuperados de lesão, devem formar a zaga titular.

Entre os titulares, apenas dois nomes estão fora do jogo: Arrascaeta, com lesão muscular na coxa direita, e Filipe Luís, com lesão na panturrilha esquerda. Quem também está fora é Kenedy, que se recupera de uma entorse no tornozelo sofrida durante um treino. Já Bruno Henrique, após cumprir suspensão contra o Athletico-PR, também está de volta.

Com o que tem à disposição, Renato Gaúcho deve levar a campo um time com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Gabigol e Bruno Henrique.