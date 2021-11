Renato Gaúcho - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/11/2021 17:43

Rio - O Flamengo teve boas notícias durante o treino desta quinta-feira. Após se recuperarem de lesão, os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio foram a campo normalmente e devem ter condições de enfrentar o Atlético-GO, nesta sexta-feira, no Maracanã. A informação é do "UOL".

Caso o retorno se confirme, será apenas a segunda partida de David Luiz com a camisa do Flamengo. O defensor atuou apenas na semifinal da Libertadores, contra o Barcelona-EQU, quando saiu machucado.

Já Rodrigo Caio vem convivendo com lesões ao longo de 2021. O camisa 3 ficou de fora da partida contra o Atlético-MG, no último sábado, após sentir dores no joelho durante o aquecimento.