CT Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 21:03

Rio - Uma das maiores revelações recentes, Lucas Paquetá completou nesta quinta-feira (4) 50 jogos com a camisa do Lyon, da França. Atualmente principal jogador do clube, o meia foi poupado e entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Praga, pela fase de grupos da Liga Europa. Pelas redes sociais, ele comemorou a marca.

— Muito feliz por ter disputado 50 partidas com a camisa do Lyon — publicou o jogador, em francês, no Twitter.

Paquetá chegou ao Lyon em setembro de 2020, por 20 milhões de euros (R$ 130 milhões), após uma passagem sem brilhou pelo Milan, que pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Flamengo em 2018. Desde o início, o brasileiro se tornou xodó da torcida francesa e tem sido nesta temporada um dos melhores jogadores do Campeonato Francês.

Agora vestindo a camisa 10 do Lyon, após a venda de Depay para o Barcelona, Paquetá tem 15 gols pelo clube. Além disso, assumiu a titularidade na seleção brasileira, na qual se tornou jogador de confiança de Tite desde os tempos de Flamengo.