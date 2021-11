Flamengo e Palmeiras decidem Libertadores - Reprodução

Publicado 04/11/2021 17:20

Rio - O apoiador Alan Patrick, que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, teve passagens por clubes importantes do Brasil como Santos, Palmeiras e Flamengo. Ao comentar sobre a final da Libertadores, entre o Verdão e o Rubro-Negro, que acontece no próximo dia 27, no Uruguai, o jogador não ficou em cima do muro.

"Tive a oportunidade de passar por esses grandes clubes, mas acredito que a minha passagem pelo Flamengo foi mais marcante do que no Palmeiras, que foi por pouco tempo, não tive uma sequência. Então, fico com a minha torcida pelo Flamengo", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

Revelado pelo Santos, Alan Patrick teve uma passagem bem discreta pelo Verdão em 2015. Ele atuou em 12 jogos e não balançou as redes. Pelo Flamengo, o atleta, de 30 anos, atuou na mesma temporada e no ano seguinte. Ao todo, ele fez 72 partidas, 15 gols e seis assistências. No ano seguinte, foi para o Shakhtar Donetsk, clube que defende até hoje.