Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/11/2021 16:15

Rio - O meia Calebe, de 18 anos, assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2023, na última quarta-feira. O jogador chega por empréstimo pelo Inter de Lages-SC para reforçar o sub-20 do Rubro-negro. Pelo clube catarinense, o atleta atuou no Estadual em 16 partidas e marcou três gols.

"Um dos dias mais felizes da minha vida. Não há palavras para descrever a felicidade que estou sentindo, uma emoção muito grande! Agradeço a Deus primeiramente, aos meus familiares, empresário e ao Flamengo, por estar me dando esta oportunidade. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", disse o meia Calebe, em suas redes sociais.



Calebe disputou a Série B do Campeonato Catarinense pelo Inter de Lages e subiu para a equipe profissional aos 16 anos. O atleta era titular absoluto e vestia a camisa 10 do clube de Santa Catarina.