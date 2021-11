Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 04/11/2021 14:42 | Atualizado 04/11/2021 14:45

Rio - Em seu canal no YouTube, o jornalista Mauro Cezar Pereira opinou sobre bons nomes para assumir o comando do Flamengo na próxima temporada. O espanhol Miguel Angel Ramírez, ex-tecnico do Internacional, foi um nome elogiado pelo ex-comentarista da ESPN Brasil.

"Acho o Ramírez um bom nome, apesar da passagem pelo Internacional. Acho que tem semelhanças na forma como os jogadores do Flamengo pensam futebol. Mesmo não indo bem no Inter, ele promoveu algumas mudanças interessantes. Tem um perfil semelhante. É um nome que me agrada", afirmou.

Mauro Cezar, no entanto, fez a ressalva pelo fato de o técnico precisar rever alguns conceitos para voltar a dirigir um clube do país, após a passagem ruim pelo clube colorado.

"Acho que os dirigentes do Flamengo devem procurá-lo e perguntá-lo sobre os erros que ele cometeu no Internacional. Porque ele precisa admitir que cometeu e mudar algumas convicções", disse.