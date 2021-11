Arthur Picoli é atleta de Fut7 - Reprodução

Publicado 04/11/2021 12:36

Rio - Contratado como reforço para o time de Fut7 do Flamengo, o ex-BBB, Arthur Picoli, causou polêmica em uma live no seu perfil oficial no Instagram. Ele revelou ter sido flagrado por politicais durante um ato sexual dentro de um carro.

"Naquela outra festa, fiquei cag*do de cachaça e tal, levei a mulher para dentro do carro, levei bronca dos homens lá do condomínio. A menina sentando gostosinho e o cara batendo na janela. Eu falei: ‘Pera aí’. Fiquei puto, voltei para a festa", afirmou na live.

O atleta realizou a live na madrugada da última terça-feira, enquanto estava curtindo uma festa de Halloween, no Rio de Janeiro. Arthur participou do último BBB 21 e se declarou torcedor do Flamengo no reality. Em agosto deste ano, ele foi contratado para fazer parte da equipe de Fut7 do Rubro-Negro.