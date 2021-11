Torcedores do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Publicado 04/11/2021 11:00

Rio - Com a polarização política que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, algumas pautas antes afastadas do futebol acabam entrando no esporte. Nos últimos anos vem sendo comum alguns torcedores tentarem relacionar os clubes com as diferentes vertentes políticas. Em seu perfil oficial no Twitter, Mauro Cezar Pereira criticou esse tipo de manifestação e citou o Flamengo como exemplo.

"Então quer dizer que pelo alinhamento da diretoria do Flamengo com Bolsonaro o clube passa a ser “de direita”? Nossa, que conclusão rasa, típica de quem vive no seu mundinho do futebol local, ignora, por exemplo, Stuart Angel e a luta de rubro-negros para homenageá-lo", afirmou.

O jornalista afirmou que existem torcedores de todos os espectros políticos em todas as torcidas de clubes do país. Por conta disso, as instituições não devem ser rotuladas.

"Direita e esquerda não têm clube. Há reaças em todas as torcidas. E pessoas lúcidas também. Mas quem não se conforma com o fato de a maior torcida do Brasil não ser a de seu time expõe a própria ignorância para criar falsas verdades. Como fazem os bolsomínios. Que preguiça!", disse.