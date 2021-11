Jorge Jesus - AFP

Publicado 04/11/2021 10:28

Rio - Com o técnico Renato Gaúcho sendo duramente criticado pelos torcedores do Flamengo, inclusive, com xingamentos em um muro no Ninho do Urubu, o nome de Jorge Jesus volta a ganhar força, principalmente pelo momento vivido pelo português.

De acordo com o jornal "Record", os jogadores estão insatisfeitos com o trabalho do treinador, e que após a derrota por 5 a 2 para Bayern de Munique pela Champions League, o desgaste ficou evidente.

Durante a partida da última terça-feira, o jogador Lucas Veríssimo pediu calma ao técnico quando ele o repreendeu. Segundo a publicação, nos últimos jogos outros atletas também demonstraram insatisfação com as atitudes de Jesus.

De acordo com a "CMTV", um desses jogadores teria até ameaçado deixar o clube em janeiro caso o comportamento do técnico não mude.

O clima ruim acabou sendo abafado no início da temporada com resultado positivos como a classificação para a Champions. Porém, nas últimas semanas o Benfica sofre com desclassificações e goleadas consecutivas.

"Os jogadores consideram que Jesus devia ter uma atitude mais unificadora e urbana, em vez da habitual postura agressiva com que dirige treinos e comanda a equipe a partir do banco", diz o "Record".