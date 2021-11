Diego Ribas, do Flamengo, afirma: 'Nem sempre a sociedade está pronta para ouvir a opinião do jogador de futebol' - Foto: Reprodução/TV Globo

Diego Ribas, do Flamengo, afirma: 'Nem sempre a sociedade está pronta para ouvir a opinião do jogador de futebol' Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 04/11/2021 14:24

Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', o meio-campista do Flamengo Diego Ribas falou sobre as dificuldades de expressar suas opiniões sendo um jogador de futebol. O atleta destacou que acredita que 'se calar' não é o caminho certo e que, muitas vezes, os jogadores são cobrados por questões alheias aos assuntos.



- Eu acredito que se calar não é o caminho porque, muitas vezes, a omissão acaba sendo quase como uma concordância com aquilo que nós não acreditamos. O que acontece, na minha opinião, eu acredito que o jogador primeiro ele tem que ter consciência de que é uma referência, é um ídolo e isso não porque ele pediu ou quis, é porque vem junto do pacote - explicou.

- O que eu acredito, assim, vendo de forma imparcial é que nem sempre a sociedade está pronta para ouvir a opinião do jogador de futebol. Porque, muitas vezes, ele está atrelado ao desempenho e também sendo julgado pelo salário que ganha. Se ele está em um momento que acabou de perder um gol e ele vai dar uma opinião: "ah, você tem é que fazer gol!" - continuou o atleta.

- Então é distorcido naquele momento, e já dificulta. Se ele vai falar dos problemas econômicos e sociais que nós temos, você vai ser acusado, como já aconteceu comigo algumas vezes: "po, faz você, você ganha não sei quantos milhões, faz você!" - acrescentou Diego Ribas.