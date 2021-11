CT Ninho do Urubu - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

CT Ninho do Urubu Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 15:33

Rio - Flamengo e CBF estão em rota de colisão há tempos por causa dos desfalques rubro-negros durante as Datas-Fifa. Para acabar com esse problema, o clube apresentou à entidade uma proposta de calendário no ano que vem, e o vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu detalhes sobre a sugestão enviada.

— Calendário de 2022 terá 9 meses e meio apenas, até 7/11, por causa da Copa. Sugestão do Flamengo ANTES: Brasileirão deve acabar dia 7/11, última data do calendário; iniciar estaduais dia 15/01. Libertadores já definido, com mata matas entre julho e setembro, final em Guayaquil, 27/10 — publicou o cartola no Twitter.

Calendário22 terá 9 meses e meio apenas,até 7/11,por causa da Copa.Sugestão do Flamengo ANTES:

Brasileirão deve acabar dia 7/11,última data do calendário; iniciar estaduais dia 15/01.

Libertadores,já definido,com mata matas entre julho e setembro, final em Guayaquil, 27/10. — Luiz Eduardo Baptista (@BapLuizEduardo) November 4, 2021

Por causa da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o calendário do futebol brasileiro será ainda mais espremido nesta temporada, já que ela será disputada em dezembro e o fim do Brasileirão será antecipado para novembro. A ideia do Flamengo é que as competição sejam abertas no dia 15 de janeiro, com o início dos estaduais, e terminem dia 7 de novembro, com a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda nesta temporada, o Flamengo deve sofrer com desfalques durante a Data-Fifa. Resta apenas uma, entre os dias 11 e 16 de novembro, e o clube deve ceder Isla à seleção chilena. Arrascaeta, lesionado, é dúvida no Uruguai e o Brasil não convocou jogadores que atuam no país.