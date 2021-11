De Arrascaeta está na pré-lista dos próximos jogos do Uruguai - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/11/2021 16:43

Rio - O meia Arrascaeta foi convocado para defender a seleção uruguaia nos próximos desafios das Eliminatórias. Sem jogar desde o começo do mês, quando se lesionou em jogo da Celeste, o jogador ainda não está nas suas melhores condições. De acordo com informações do portal "UOL", o Flamengo tenta convencer os uruguaios a abrir mão do apoiador para que ele melhore sua condição física.

O Uruguai vai enfrentar a Argentina a Bolívia nos próximos dias 12 e 16. Os jogos são considerados muito importantes para a seleção que luta para se classificar para a Copa do Mundo de 2022. Atualmente, a equipe comandada por Óscar Tábarez ocupa o quinto lugar e iria disputar a repescagem para o Mundial do Catar.

O Flamengo avalia que Arrascaeta não reúne as mínimas condições físicas para participar das partidas. Os médicos do clube carioca estão em contato com os profissionais uruguaios e tentam convencê-los dessa avaliação. Há um grande temor de que a lesão na coxa se agrave e o atleta não tenha condições de enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores.



Arrascaeta sofreu uma lesão de grau 2 na coxa. O jogador ainda não iniciou a transição para o retorno aos gramados e não tem previsão de voltar a jogar com a camisa do Flamengo.