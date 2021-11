Torcedores do Flamengo no Maracanã - Paula Reis / Flamengo

Torcedores do Flamengo no MaracanãPaula Reis / Flamengo

Publicado 04/11/2021 19:52 | Atualizado 04/11/2021 19:56

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo acatou dois contratos com a multinacional de bebidas Ambev. Os dois acordos podem gerar até R$ 53,5 milhões para o Rubro-negro. A informação é do portal "UOL".

Os contratos com as parcerias serão divididas entre a exclusividade da venda de bebidas no Maracanã, que venderá bebidas da empresa pelos próximos cinco anos. Além disso, a ação inclui investimento na FlaTV, exposição da marca no Ninho do Urubu e venda de produtos na Gávea.

A companhia irá pagar R$ 27,5 milhões em cinco parcelas. A primeira será de R$ 7 milhões para serem pagos pelos próximos 30 dias após a assinatura. O restante será no mesmo valor e mais três de R$ 4,5 milhões anuais.

Além disso, a Ambev irá pagar R$ 11 milhões em dois anos. Quanto ao canal oficial do Flamengo, o valor será por R$ 4,5 milhões em cinco anos. Por outro lado, caso bata metas, o Rubro-negro pode receber outros R$ 500 mil. O clube pode economizar mais R$ 10 milhões em projetos incentivados a serem apresentados. Caso não atenda o requisito, a quantia cai para R$ 700 mil.