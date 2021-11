Flamengo alcança nova marca como o 2º clube das Américas com mais interações no Facebook em outubro de 2021 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo alcança nova marca como o 2º clube das Américas com mais interações no Facebook em outubro de 2021 Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 18:24

Rio - O Flamengo alcançou a marca de 2º clube das Américas com mais interações no Facebook em outubro de 2021. De acordo com o portal "Deportes&Finanzas", o Rubro-negro recebeu 2,46 milhões de entrada na rede social.

O River Plate é o primeiro colocado e soma 3,24 milhões de interações no Facebook. Além do Rubro-negro, o Palmeiras, São Paulo e Corinthians marcaram presença no top 10 do ranking representando o Brasil.

Confira o ranking de interações no Facebook:

1) River Plate (Argentina) - 3,24 milhões



2) Flamengo - 2,46 milhões



3) América (México) - 2,33 milhões



4) São Paulo - 1,81 milhão



5) Cruz Azul (México) - 1,24 milhão



6) Palmeiras - 1,22 milhão



7) Corinthians - 1,14 milhão



8) Tigres Feminino (México) - 1,07 milhão



9) Alianza Lima (Peru) - 1,02 milhão



10) Monterrey (México) - 952 mil