Publicado 05/11/2021 14:44

Rio - Após revelar uma insatisfação dentro do Flamengo com o trabalho de Renato Gaúcho, Mauro Cezar disse não acreditar que o treinador permaneça no clube em 2022. Durante o podcast Posse de Bola, do "UOL", o jornalista disse achar que nem uma eventual conquista da Libertadores mantém o técnico no cargo.

“Eu acho que nem a eventual conquista da Libertadores garante a permanência do Renato. Porque, como eu já escrevi inclusive, o Renato nunca foi um técnico desejado no clube nesta gestão. Ele era desejado em 2018, antes de Landim ser o presidente. Depois que o Flamengo teve a experiência com Jorge Jesus e o Renato foi atropelado, era unânime dentro do clube a opinião ‘íamos fazer uma besteira'”, disse Mauro.

“Não se procurou um técnico, foram atrás do que estava à mão. Isso é bizarro, é contratar técnico de futebol como nos anos 70, 80, não tem cabimento. Não dá mais pra trazer aquele perfil ‘boleirão’. “Foi bem (time) durante um período pelo elenco, quando precisou do técnico não deu. Então por que ficar com o Renato para o ano que vem? Se esse é o futebol que a diretoria quer, que renove com ele”, completou.