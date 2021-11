Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Divulgação

Publicado 05/11/2021 13:22

Rio - Lutando contra o rebaixamento para a Série B, o Grêmio, caso confirme a queda, pode passar por uma grande reformulação em seu elenco. Com isso, o nome do zagueiro Pedro Geromel, campeão da Libertadores de 2017 pelo Imortal, passou a ser ventilado no Flamengo como possível oportunidade de mercado na próxima temporada. A informação é do site "Torcedores.com".

Geromel é um dos atletas mais bem pagos do Grêmio, tendo seus vencimentos na casa dos R$ 750 mil. Em caso de rebaixamento e reestruturação financeira, a diretoria do Tricolor gaúcho pode pensar em negociar alguns destaques da equipe, que não encaixou em 2021 na Série A.

Visando encorpar seu elenco e reforçar o sistema defensivo, o Flamengo assinou recentemente com o zagueiro David Luiz, que jogava no Arsenal-ING. O zagueiro acabou se lesionando em seu segundo jogo com a camisa Rubro-negra e, portanto, não se firmou ainda ao lado de Rodrigo Caio.

Enquanto vai analisando o mercado e planejando seu 2022 com o possível título da Libertadores, o Flamengo deve contar com a saída do zagueiro Bruno Viana, que possui cláusula de compra no valor de R$ 51 milhões, quantia considerada alta. Com a especulação de Geromel na Gávea, basta saber se o zagueiro do Grêmio entrará nos planos do Rubro-negro no próximo ano.