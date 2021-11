Ex-zagueiro do Flamengo afirma que medalhões do clube são lentos: 'Tem que ter cobertura' | Flamengo | O Dia

Flamengo alcança nova marca como o 2º clube das Américas com mais interações no Facebook em outubro de 2021 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/11/2021 14:16

Rio - Ex-zagueiro do Flamengo, Júnior Baiano avaliou o momento conturbado pelo qual o sistema defensivo do clube tem passado. Em entrevista ao "Flow Sport Club", ele criticou o sistema de jogo da equipe e afirmou que Willian Arão, Filipe Luís e Rodrigo Caio são lentos.

“Os zagueiros do Flamengo são lentos. São jogadores muitos técnicos, mas não têm velocidade. Os últimos jogos que o Flamengo está sofrendo, é porque os caras jogam atrás e exploram o contra-ataque. Vai pegar no mano a mano, bola longa, (os zagueiros) não têm velocidade para acompanhar. O Flamengo sofre com isso, mas não é culpa dos zagueiros. A Arão é lento. Muito lento. Com a bola no pé ele joga para caramba, sempre está nos espaços certos, mas é lento para caramba. Filipe Luís é lento. Rodrigo Caio é lento”, afirmou Baiano.

“É culpa do sistema. Da maneira que o Flamengo joga, vai estourar lá atrás. Não tem jeito. O Flamengo joga muito para frente, muito lá em cima. O cara que tem um pouco de velocidade é o Isla, mas é um cara que está muito lá em cima (no ataque). Tem que ter essa cobertura dos caras no meio, dos cabeças de área, mas os cabeças de área do Flamengo jogam lá em cima. Vai sobrar para o zagueiro”, completou.