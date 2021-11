Jorge Jesus - AFP

Jorge Jesus AFP

Publicado 05/11/2021 13:41

Rio - Cada vez mais questionado no Benfica, Jorge Jesus vê as especulações sobre um possível retorno ao Flamengo aumentarem. No entanto, ao site "Torcedores.com", um representante do treinador disse não acreditar em um retorno do ídolo rubro-negro neste momento.

“Não me parece que isso seja viável nos próximos tempos… Não vale a pena alimentar essa especulação porque não tem chance de acontecer nos próximos tempos. Teria de acontecer uma hecatombe em ambos os lados (Benfica e Flamengo) para que isso pudesse ser exequível no curto/médio prazo”, declarou.

Sobre uma possível renovação de contrato com o Benfica, o empresário preferiu deixar o futuro em aberto.

“Ainda falta muito tempo. Isso só se começa a perspectivar lá para março”, disse.