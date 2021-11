Ex-jogador revela motivo de saída do Flamengo: 'Torcida exigente pra caramba' - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - O ex-jogador Elano, em entrevista ao "Flow Sport Club", no YouTube, afirmou que a sua passagem pelo Flamengo não foi uma das melhores da carreira. Além disso, relembra a falta de bons resultados, o único título conquistado no Campeonato Carioca e o motivo de saída do Rubro-negro.

"Eu não estava feliz no Flamengo. Porque as coisas não estavam andando. Eu não estava jogando bem, o time não estava bom, e a torcida do Flamengo exigente para caramba. Não estava mais disposto a passar por aquilo. Fui xingado no aeroporto, sabe? Falei: ‘Flamengo merece ser mais feliz’. E eu me cobro muito", disse o ex-jogador Elano.



O ex-jogador aproveitou para detalhar o processo de pedido para sair do Flamengo. Na ocasião, Elano revela que Felipe Ximenes, até então diretor de futebol do Rubro-negro, ficou surpreso. O ex-atleta ainda tinha dois de contrato a cumprir com o clube carioca.

"Certo dia chamei o Felipe Ximenes, agradeci a ele, e pedi para ligar para o presidente, que era o Bandeira na época, para rescindir meu contrato. Não estava entregando. Ele assustou e falou: ‘Você tem dois anos e meio de contrato’. Falei: ‘Fala para o Bandeira que não quero um real. Só me paga até dezembro, que já está no meio do ano, tem o colégio da minha filha, o aluguel até dezembro. Depois eu vou embora e não quero um real'", concluiu.