Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2021 15:08

Rio - O comentarista André Rizek, do Grupo Globo, questionou a quantidade de jogadores lesionados no Flamengo. Nesta sexta-feira (5), durante o "Seleção SporTV", o jornalista comentou sobre a expectativa para a sequência do Campeonato Brasileiro e final da Libertadores.

"Na teoria, um clube com a qualidade e investimento do Flamengo, não deveria abrir mão do Brasileiro, apenas a seis pontos do líder. Porém, a equipe se encontra esfacelado. Ele está partindo hoje de uma terra arrasada no departamento médico. Isso porque, do dia 29 de setembro, até a última partida do Flamengo, o clube somou 16 lesões, sendo 13 musculares e 10 com titulares", disse o apresentador André Rizek no Seleção SporTV.



"Então, o cenário hoje é muito preocupante. E isso surge o questionamento, é melhor focar em uma decisão de 90 minutos ou continuar investindo em duas frentes correndo o risco de perder jogadores. São muitas lesões no Flamengo nesta temporada", concluiu.

Nesta sexta, o Flamengo enfrenta o Atlético-GO, às 21h30, no Maracanã, pela 19ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Na tabela do campeonato, o Rubro-negro é o terceiro colocado e soma 50 pontos.