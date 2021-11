Léo Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/11/2021 15:50

Rio - Após receber a informação de que a CBF estudava mudar a data da partida entre Flamengo e Sport, pelo Campeonato Brasileiro, para facilitar a logística do clube carioca antes da final da Libertadores, a diretoria do Leão publicou nas redes sociais uma nota oficial informando que não aceitará qualquer mudança no calendário. No comunicado, o clube diz que foi surpreendido com a possível mudança.

A ideia da CBF é que o Flamengo jogue contra o Grêmio, em Porto Alegre, na semana que antecede a final da Libertadores. Inicialmente, a programação indicava um confronto com o Sport, em Recife, no dia 24 de novembro, três dias antes da decisão em Montevidéu. Para evitar uma viagem muito desgastante, a entidade e a diretoria do Rubro-Negro teriam chegado a esse consenso.

— A diretoria do Sport se mostra surpresa com a informação, ainda não oficial por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), do adiamento da partida contra o Flamengo, previsto para o dia 24 de novembro, na Arena de Pernambuco. Não aceitaremos em hipótese alguma alteração nos jogos do Sport na tabela — escreveu o clube.

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta nesta sexta-feira (5) o Atlético-GO, às 21h30, no Maracanã, para manter as chances, ainda que mínimas, de título. Já o Sport, 17º colocado, joga neste sábado (6), contra o Fluminense, às 21h, também no Maracanã, enquanto tenta se livrar do rebaixamento.