Michael comemora o gol que deu a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG no último sábado - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 05/11/2021 17:19

Rio - Com Bruno Henrique recuperado de lesão, a tendência é que Michael volte ao banco de reservas do Flamengo. Para o comentarista Fábio Sormani, o atacante poderia se transferir para outro clube, onde, segundo ele, seria titular.

“Se não tiver jeito, pode mandar para o Santos, ele não tem espaço no Flamengo. Michael é um ótimo jogador, mas o titular é Bruno Henrique porque oferece mais opções. Michael é de drible curto e quebrar linhas, e o Bruno Henrique faz várias funções. É um cara que se movimenta com maior frequência, pode jogar de centroavante faz gol para burro. Tem uma impulsão que poucas jogadores no futebol têm“, disse o jornalista durante o "ESPN F90".



Com Michael no banco, o Flamengo volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30, contra o Atlético-GO, no Maracanã.