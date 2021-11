Jorge Jesus - Divulgação

Jorge Jesus Divulgação

Publicado 05/11/2021 18:04

Rio - O atacante Éverton Cebolinha fez uma revelação curiosa sobre o início do trabalho de Jorge Jesus no Benfica. Em entrevista ao podcast "Tudo em Off", o jogador revelou que o Mister costumava citar o Flamengo como exemplo em suas conversas com o elenco.

“No começo dele no Benfica, sim, falava bastante (do Flamengo). Sobre marcação pressão, como gostava de jogar e tal, porque tinha sido o último clube dele. Agora que está tudo fluindo mais assim já não fala tanto. Ele fala diariamente pra nós que respira futebol, que é aquilo 24h. Contra o Bayern de Munique, a gente sabia todos os detalhes de posicionamento deles. Ele entrega tudo mastigadinho”, disse o ex-jogador do Grêmio.

Pressionado no comando do Benfica, Jorge Jesus tem tido sua volta especulada no Flamengo. No entanto, representantes do treinador negam qualquer tipo de conversa para um retorno neste momento.