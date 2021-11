Marília Mendonça faleceu em acidenta aéreo - WILL DIAS / AgNews

Publicado 05/11/2021 18:28

Rio - Poucos minutos após a confirmação da morte da cantora Marília Mendonça em queda de avião, em Minas Gerais, vários clubes cariocas lamentaram o episódio nas redes sociais. O Flamengo foi um dos primeiros a se manifestar, já que a artista era rubro-negra declarada e chegou a fazer publicações comemorando títulos da equipe.

— O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília — escreveu o Flamengo em sua conta no Twitter.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz, Marília. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021 Além do Rubro-Negro, o Botafogo e o Fluminense manifestaram pesar pelo falecimento da cantora sertaneja pelas redes sociais. Além do Rubro-Negro, o Botafogo e o Fluminense manifestaram pesar pelo falecimento da cantora sertaneja pelas redes sociais.

— O Botafogo lamenta a morte da cantora Marília Mendonça e das demais vítimas envolvidas no acidente aéreo desta tarde. O Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor — lamentou o Glorioso.



— O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs espalhados por todo o mundo — publicou o Fluminense.

Além dos clubes, algumas personalidades do esporte também se manifestaram. Neymar, camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, foi um deles. "Me recuso a acreditar. Me recuso", escreveu o atacante.

A morte de Marília Mendonça foi confirmada na tarde desta sexta-feira (5) pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Além delas, os outros quatro ocupantes da aeronave faleceram.

← O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5) ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais — diz a nota dos Bombeiros.