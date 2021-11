Vasco de Fernando Diniz vive situação delicada - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 05/11/2021 19:09

Rio - Titular absoluto sob comando de Fernando Diniz, o lateral-esquerdo Riquelme desfalca o Vasco na partida contra o Botafogo, neste domingo (7), às 16h, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 1 a 0 para o Guarani, na última quinta (4), e está suspenso para o clássico.

Com a baixa no time titular, a tendência é que o técnico Fernando Diniz utilize Zeca na lateral esquerda, promovendo a entrada de Léo Matos no lado aposto. MT também é opção para substituir Riquelme, já que pode atuar improvisado na posição, mas essa hipótese é improvável.

Promessas das categorias de base do Vasco, Riquelme tem 19 anos e tem 21 jogos como profissional no Cruzmaltino. Com Fernando Diniz, ele assumiu a titularidade e conquistou os torcedores, mas ainda não balançou a rede nenhuma vez sequer.

A partida contra o Botafogo é crucial para manter o Vasco com chances de acesso à Primeira Divisão, embora as chances sejam mínimas. Com 47 pontos, a equipe está a sete do CSA, quarto colocado, e precisa fazer sua parte e torcer por uma combinação de resultados para conquistar o acesso. Já o Botafogo, com 59 pontos e vice-líder, está perto de garantir uma lugar na elite.