Matrículas acontecem em quatro unidades unidades de ensino das 18h às 22h. - Carina Rocha

Matrículas acontecem em quatro unidades unidades de ensino das 18h às 22h.Carina Rocha

Publicado 31/01/2022 16:48

A Secretaria Municipal de Educação de Resende está com matrículas abertas para novas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste ano, além da matriz curricular será ofertado o ensino profissionalizante com quatro opções de cursos: Operador de computador; Profissional de inspetor de qualidade, Profissional de assistente administrativo e Profissional de promotor de vendas.

O modelo de estudo é destinada para moradores acima de 15 anos, que não completaram os anos da Educação Básica na idade apropriada, e também para adultos e idosos que desejam completar a alfabetização. Os interessados podem se matricular em uma das unidades de ensino: Colégio Municipal Getúlio Vargas, E.M. Noel de Carvalho, E.M. Maria de Assis Barboza e E.M. Dona Mariúcha, das 18h às 22h.

Para a matrícula, os futuros estudantes devem apresentar os seguintes documentos em mãos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, foto 3x4, certidão de nascimento ou casamento e declaração da escolaridade anterior e histórico escolar. As inscrições para a EJA não possuem prazo final.

A Educação de Jovens e Adultos é um curso semestral, com fase inicial (do 1° ao 5° ano) e fase final (do 6° ao 9° ano). As aulas começarão no dia 7 de fevereiro.