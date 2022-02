Vacinas Covid-19 pediátricas da Pfizer-BioNTech, 17/01/2022, Foto: Myke Sena/MS - Myke Sena/MS

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende amplia a partir de quinta-feira (3) a vacinação contra a Covid-19 do público infantil com idade entre 5 e 11 anos. A ação será nos postos de saúde e Centro Municipal de Imunização, das 9h às 12h.

Será aplicada a primeira dose da Pfizer pediátrica. Os pais ou responsáveis precisam acompanhar as crianças para a vacinação e estarem com os seguintes documentos em mãos: cartão do SUS (se tiver), cartão de vacinação e CPF da criança e comprovante de residência do responsável.

Segundo o secretário de Saúde, Tande Vieira, a Pfizer pediátrica possui algumas características que a diferenciam do imunizante para adultos como a tampa e o rótulo de cor laranja. O intervalo entre as doses é de, no mínimo, oito semanas. "A vacina foi autorizada pela Anvisa e é segura. É bom relembrar que as crianças precisam ter um intervalo de 15 dias com outras vacinas para receber a dose contra Covid-19. E as crianças que estiverem infectadas com a Covid-19, mesmo que assintomáticas, precisam aguardar 28 dias para receber a primeira dose" alertou.