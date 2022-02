João Felipe entrou no jogo para empatar, após cruzamento de Juninho. - Chris Carvalho

Publicado 03/02/2022 21:21

O Resende empatou em 1 a 1 com a Portuguesa em casa, no Estádio do Trabalhador, na tarde desta quinta-feira (3), pelo Campeonato Carioca. O gol do Gigante do Vale foi marcado pelo meia João Felipe. Wellington Cezar marcou para a Portuguesa.

O Resende ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, após a expulsão do atacante Raphael Macena. Logo depois, o adversário conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, João Felipe, do Resende, entrou e empatou, após cruzamento de Juninho.

Com o resultado, o Resende ocupa a quinta colocação com quatro pontos. A próxima partida é contra o Audax Rio na segunda-feira (7), às 15h30, no Estádio do Trabalhador.