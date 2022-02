Sine Itinerante é uma oportunidade para as pessoas que desejam voltar ao mercado de trabalho - Douglas Pacheco

Sine Itinerante é uma oportunidade para as pessoas que desejam voltar ao mercado de trabalhoDouglas Pacheco

Publicado 03/02/2022 09:29

O projeto Sine Itinerante percorrerá 13 localidades diferentes durante o mês de fevereiro. A primeira ação acontece na próxima quinta-feira (3) no CRAS Itapuca. As ações voltadas ao mercado de trabalho serão realizadas no período da manhã, das 9h às 12h.

Durante a ação, são oferecidos diversos serviços como: cadastramento de currículos, agendamentos do Seguro-Desemprego, orientações sobre a nova Carteira de Trabalho digital e esclarecem outras dúvidas.

Confira o calendário de fevereiro:

03/02 (domingo) - CRAS Itapuca

06/02 (domingo) - Feira Livre do Parque das Águas

06/02 (domingo) - Vargem Grande

07/02 (segunda-feira) - Visconde de Mauá

10/02 (quinta-feira) - Engenheiro Passos

11/02 (sexta-feira) - Terra Livre

14/02 (segunda-feira) - Bulhões

17/02 (quinta-feira) - Centro Pop

21/02 (segunda-feira) - CRAS Lavapés

22/02 (terça-feira) - CRAS Paraíso

23/02 (quarta-feira) - CRAS Toyota

24/02 (quinta-feira) - CRAS Parque Minas Gerais

25/02 (sexta-feira) - CRAS Jardim Esperança

O Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24)3360-6238.