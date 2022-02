Secretaria de Saúde vai aplicar a primeira dose da vacina CoronaVac - Raimundo Brasil

Secretaria de Saúde vai aplicar a primeira dose da vacina CoronaVac Raimundo Brasil

Publicado 03/02/2022 08:00

Além da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos durante o dia , a Secretaria de Saúde de Resende vai realizar uma ação nesta quinta-feira (3) em horário estendido. Serão vacinadas crianças de 7 a 11 anos, das 17h às 20h, na Policlínica do Manejo e Clínica da Família.Será aplicada a primeira dose da vacina Coronavac, que foi autorizada a ser utilizada em pessoas a partir de 6 anos que não tenham nenhum grau de imunossupressão.Os pais e/ou responsáveis precisam acompanhar as crianças para a vacinação e levar os seguintes documentos da criança: cartão do SUS, cartão de vacinação e CPF e ainda o comprovante de residência do responsável.