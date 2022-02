Ano letivo de 2022 iniciará com turmas presenciais respeitando os protocolos de segurança - Raimundo Brasil

Publicado 04/02/2022 13:00

A Secretaria Municipal de Educação de Resende voltará às aulas na próxima segunda-feira (7). Com turmas 100% presenciais, serão implementadas medidas sanitárias de combate à Covid-19 seguindo orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação. Segundo o CNE, o retorno presencial às aulas e atividades educacionais deve ser prioridade do País, considerando os déficits de aprendizado constatados desde o ano de 2020.

Todas as recomendações foram repassadas aos profissionais da Educação com o objetivo de preservar a saúde de todos. "Principalmente, o uso da máscara de proteção facial. Vale alertar que, se o filho estiver gripado, febril ou com qualquer sintoma de desconforto, o melhor é procurar um médico e não levá-lo para a escola", disse a secretária municipal de Educação, Rosa Diniz Frech de Almeida.



De acordo com ela, se houver aumento dos casos da Covid-19 na escola, os pais ou responsáveis serão comunicados sobre as possíveis mudanças de cenários. "Se cada um fizer a sua parte, vamos conseguir assegurar a educação com saúde e, consequentemente, a permanência das aulas presenciais. Acima de tudo, o ato de cuidar corresponde à valorização da vida em todos os sentidos", afirma.



Outro ponto positivo para a volta às aulas é o avançado processo de vacinação das crianças. "Priorizamos o início da vacinação para todos os profissionais da Educação durante a campanha em abril do ano passado. Agora, a Prefeitura está intensificando a aplicação das doses da vacina contra a Covid para crianças a partir de cinco anos de idade, ampliando a proteção para aqueles que são a nova geração”, completa o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.