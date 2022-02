Cratera aberta no asfalto na Rua 10 - Redes Sociais

Cratera aberta no asfalto na Rua 10Redes Sociais

Publicado 07/02/2022 16:32

Parte do asfalto na Rua 10, no bairro Morada da Colina, em Resende, cedeu na noite de sábado (5). Um caminhão de lixo, que passava pelo local, ficou com a roda presa na cratera. Foi preciso um guincho no domingo (6) para retirar o veículo do local. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura, funcionários estão trabalhando desde o incidente para resolver o problema. Alguns pontos da rede de abastecimento foram afetados, mas não causaram interrupção. O tráfego no local está em meia-pista.

A Defesa Civil realizou uma vistoria e informou que não há risco para as casas próximas. A concessionária de água foi acionada para verificar a situação. A causa da abertura do buraco está sendo investigada.