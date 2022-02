Publicado 07/02/2022 18:19

Pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2022, o Resende perdeu por 1 a 0 para o Audax Rio. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (7), no Estádio do Trabalhador, em Resende.

Aos três minutos do primeiro tempo, Misael Silva Jansen, do Audax, marcou para o time. O Resende ainda perdeu o zagueiro Halls aos 25 minutos do segundo tempo, depois de levar o segundo cartão amarelo ao dar um carrinho por trás no adversário.

Com a vitória, o Audax subiu para o 8º lugar com quatro pontos. Com o mesmo número, o Gigante do Vale caiu para a 7ª posição. O próximo jogo do time das Agulhas Negras é no sábado (12), contra o Bangu, às 15h30, no Estádio Moça Bonita, no Rio.