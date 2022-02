Plataforma 3D proporciona a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação e ciclismo. - Divulgação

Plataforma 3D proporciona a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação e ciclismo.Divulgação

Publicado 09/02/2022 10:26

A carreta do eMuseu do Esporte, projeto que incentiva à iniciação na prática desportiva e, ainda, formação de monitores para a recepção em eventos culturais, chega a Resende nesta quinta-feira (10). O veículo ficará estacionado no Parque das Águas. São 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros. O eMuseu fica na cidade até o dia 16 de fevereiro, com visitação diária das 10h às 17h e entrada gratuita.

Além das atrações em seu interior, na parte externa são oferecidas atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade. "Nós queremos contar ao maior número de pessoas a história do esporte nacional, reavivando a memória de quem testemunhou muito desses fatos e fomentando a cultura desportiva nas novas gerações. O Brasil tem conquistas importantíssimas que não podem ficar esquecidas. Além disso, incentivando a prática de diversas modalidades estamos despertando o interesse e o desejo da inserção do esporte no dia a dia das crianças e jovens", afirma Bianca Gama, coordenadora do projeto.

Em Resende a expectativa é de mais de 10 mil atendimentos. O projeto do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual. A iniciativa conta ainda com o apoio da prefeitura de Resende.