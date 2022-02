Intervalo de tempo de inaptidão após o término dos sintomas da Covid-19 caiu de 30 dias para 10 dias. - Carina Rocha

Intervalo de tempo de inaptidão após o término dos sintomas da Covid-19 caiu de 30 dias para 10 dias. Carina Rocha

Publicado 09/02/2022 10:13

O estoque do Núcleo de Hemoterapia de Resende (NHR) está com baixa na metade dos oito tipos sanguíneos. São considerados críticos: A negativo; B negativo; O negativo; e AB negativo. Para incentivar a captação de doadores, o NHR reduziu os prazos de intervalo de tempo de inaptidão após o término dos sintomas da Covid-19: de 30 dias para 10 dias. No caso de pessoas que tiveram contato com infectados por Covid, o prazo diminuiu de 14 dias para 7 dias.

Para doar sangue, é preciso fazer o agendamento pelo telefone: (24) 3381-4834. "O doador deve apresentar boas condições de saúde, estar alimentado, pesar mais de 50kg e usar máscara de proteção. Deve ter entre 16 e 69 anos de idade, desde que a primeira doação tenha sido realizada até 60 anos; menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis", explica a diretora do NHR, a biomédica Maria Fernanda Macedo de Aguiar.

A diretora explica que, em janeiro deste ano, a procura para doar sangue sofreu uma queda devido à alta de casos de síndromes gripais na cidade. "O doador não pode estar gripado nem resfriado. Quem foi infectado por Covid-19 com sintomas leves, agora, pode doar após 10 dias contados a partir do término dos sinais da doença. Para manter o estoque em dia, é necessária uma média de 15 doações diariamente", destacou Maria Fernanda.

O Hemonúcleo funciona ao lado do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, no bairro Jardim Jalisco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. O NHR também está aberto para firmar parcerias com empresas da região, com o intuito de otimizar a captação de doadores de sangue. Além de Resende, o Hemonúcleo atende hospitais dos municípios Itatiaia, Porto Real e Quatis.