Projeto teve mais de 1.600 inscrições em 2021 - Carina Rocha

Publicado 10/02/2022 09:41

O projeto “Capacita Resende”, uma parceria com a Prefeitura de Resende e realizado pela Estácio, está com inscrições abertas para a agenda dos cursos online e gratuitos de 2022 no link . Ao todo 30 professores, entre docentes voluntários da faculdade e profissionais convidados, ministram as aulas transmitidas ao vivo. Ao final, os alunos recebem certificado de participação.