Zagueiro deixa o Resende após duas temporadas. - Leonam Viana/Resende FC

Zagueiro deixa o Resende após duas temporadas.Leonam Viana/Resende FC

Publicado 11/02/2022 10:01

O zagueiro Halls, do Resende, foi vendido ao Red Bull Bragantino. O clube paulista adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador após a boa atuação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A outra metade do valor fica com o Gigante do Vale.

De acordo com informações do GE, Halls, de 20 anos, já se despediu dos amigos do Resende e está a caminho de Bragança Paulista para assinar o contrato.